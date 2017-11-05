Финансовые успехи Sony и новые вершины PS4

Давайте уделим немного внимания успехам Sony. Наконец-то настал тот квартал, когда прибыль фирме приносили все его многочисленные отделения (даже Sony Pictures вылезла из привычных минусов благодаря перезапуску приключений Человека-паука), но нас интересуют успехи их игрового отдела.

За отчётный период Sony отгрузила в магазины 4,2 миллиона PS4 (на 900 тысяч больше, чем в прошлом квартале), чем довела общее количество гуляющих по миру консолей до 67,5 миллионов. Ударные темпы продаж побудили издателя пересмотреть ожидания на заканчивающийся 31 марта финансовый год: теперь поставить планируется не 18, а 19 миллионов систем.

Но саму Sony это уже не слишком впечатляет. Подобно многим другим крупным издательствам, японская корпорация начала понимать, что основные прибыли их ждут не в магазинах, а в сети. В частности, Sony планирует сделать PS+ ещё привлекательнее для пользователей, чтобы те и думать забыли о прекращении регулярных платежей. Ну и к микротранзакциям присмотрится повнимательнее, кто б сомневался.

Продажи железа и софта в целом принесли издателю 433,2 миллиарда йен, что на 35,4% больше, чем в прошлом году. Одна из немаловажных причин такого роста, впрочем, — тот факт, что Sony считает прибыль в йенах, а средний курс йены к доллару изменился со 105,3 до 111,1 йен за один доллар.