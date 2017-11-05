Новости сериалов — лучшее за неделю

Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены — вдобавок Netflix разорвал все отношения с Кевином Спейси.

Amazon надумал снять сериал по «Властелину колец» — потоковый сервис пытается договориться с правообладателями.

FOX готовит новые «24 часа» с женщиной в главной роли — очередная почти наверняка провальная попытка попаразитировать на имени культового боевика.

Netflix закрыл «Карточный домик» на шестом сезоне, но подумывает заняться его спин-оффами — по слухам, в разработке находятся как минимум три политические драмы по вселенной сериала.

«Орвилл» обзавёлся вторым сезоном — телеканал FOX любит Сета Макфарлейна и высокие рейтинги.

Пейтон Лист сыграет повзрослевшую Ядовитый Плющ в продолжении «Готэма» — она станет уже третьей актрисой в образе Айви Пеппер в сериале.

«Секретные материалы» — тизер одиннадцатого сезона — видеоролик обещает возвращение к теме пришельцев.

«Острые козырьки» — дата выхода четвёртого сезона — гангстерская драма вернётся на телеэкраны в середине ноября.

«Эш против Зловещих мертвецов» — тизер-трейлер третьего сезона — в сети появился первый ролик продолжения телеистории о знаменитом антигерое.