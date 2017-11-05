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Новые сериалы 6–12 ноября

Сериальная неделя порадует всего двумя премьерами. На кабельном канале USA Network выходит криминальная драма «Проклятие», а CBS ALL Access выпускает свой первый комедийный сериал «Никакой активности».

Вторник, 7 ноября

 
Премьера+
USA Network
Проклятие Damnation

драма, криминал

В ролях Киллиан Скотт, Логан Маршалл-Грин, Кристофер Хейердал, Сара Джонс, Арнольд Пиннок, Дэн Донохью

Создатель Тони Тост

Действия разворачиваются в 30-е годы прошлого века. Главный герой Сет Дэвенпорт, выдающий себя за проповедника из захолустья в Айове, готовится поднять бунт против промышленного магната, с которым его связывает тёмное, кровавое прошлое. Однако Дэвенпорт не знает, что его враг нанял профессионального штрейкбрехера Крили Тёрнера, чтобы любой ценой сорвать забастовку рабочих.

Видео

Пятница, 10 ноября

 
Конец сезона1
ABC
Сверхлюди Marvel’s Inhumans

боевик, научная фантастика

В ролях Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморес, Изабель Корниш

Создатель Скотт Бак

Марвеловский как бы супергеройский боевик завершится восьмым эпизодом под названием ...And Finally: Black Bolt. Телеканал ABC пока не оглашал своё окончательное решение, но маловероятно, что у сериала есть шанс на второй сезон.

Видео

Воскресенье, 12 ноября

 
Премьера+
CBS All Access
Никакой активности No Activity

комедия

В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс

Создатель Трент О’Доннелл

Комедийная история о неразберихе во время полицейской спецоперации в наркокартеле: двух рядовых копов, двух преступников, двух курьеров и пару мексиканских тоннельщиков ждёт неожиданная и судьбоносная встреча.

Видео

 
Конец сезона2
HBO
Завучи Vice Principals

комедия

В ролях Дэнни Макбрайд, Уолтон Гоггинс, Джорджия Кинг, Джеймс Алкорн, Кимберли Хеберт Грегори, Эди Паттерсон

Создатель Дэнни Макбрайд, Джоди Хилл

Девятый эпизод под заголовком The Union of the Wizard & The Warrior станет заключительным для второго сезона и сериала.

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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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