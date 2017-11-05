Новые сериалы 6–12 ноября

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USA Network

Действия разворачиваются в 30-е годы прошлого века. Главный герой Сет Дэвенпорт, выдающий себя за проповедника из захолустья в Айове, готовится поднять бунт против промышленного магната, с которым его связывает тёмное, кровавое прошлое. Однако Дэвенпорт не знает, что его враг нанял профессионального штрейкбрехера Крили Тёрнера, чтобы любой ценой сорвать забастовку рабочих.