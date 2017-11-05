Новые сериалы 6–12 ноября

Сериальная неделя порадует всего двумя премьерами. На кабельном канале USA Network выходит криминальная драма «Проклятие», а CBS ALL Access выпускает свой первый комедийный сериал «Никакой активности».
Вторник, 7 ноября
драма, криминал
В ролях Киллиан Скотт, Логан Маршалл-Грин, Кристофер Хейердал, Сара Джонс, Арнольд Пиннок, Дэн Донохью
Создатель Тони Тост
Действия разворачиваются в 30-е годы прошлого века. Главный герой Сет Дэвенпорт, выдающий себя за проповедника из захолустья в Айове, готовится поднять бунт против промышленного магната, с которым его связывает тёмное, кровавое прошлое. Однако Дэвенпорт не знает, что его враг нанял профессионального штрейкбрехера Крили Тёрнера, чтобы любой ценой сорвать забастовку рабочих.
Пятница, 10 ноября
боевик, научная фантастика
В ролях Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморес, Изабель Корниш
Создатель Скотт Бак
Марвеловский как бы супергеройский боевик завершится восьмым эпизодом под названием ...And Finally: Black Bolt. Телеканал ABC пока не оглашал своё окончательное решение, но маловероятно, что у сериала есть шанс на второй сезон.
Воскресенье, 12 ноября
комедия
В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс
Создатель Трент О’Доннелл
Комедийная история о неразберихе во время полицейской спецоперации в наркокартеле: двух рядовых копов, двух преступников, двух курьеров и пару мексиканских тоннельщиков ждёт неожиданная и судьбоносная встреча.
комедия
В ролях Дэнни Макбрайд, Уолтон Гоггинс, Джорджия Кинг, Джеймс Алкорн, Кимберли Хеберт Грегори, Эди Паттерсон
Создатель Дэнни Макбрайд, Джоди Хилл
Девятый эпизод под заголовком The Union of the Wizard & The Warrior станет заключительным для второго сезона и сериала.