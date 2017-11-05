Новости кино — лучшее за неделю

Тайриз Гибсон требует выгнать Скалу из «Форсажа 9» — может остаться только один. Но, разумеется, не Тайриз Гибсон.
Студия Disney выставила кинотеатрам непростые условия проката «Последних джедаев» — перераспределение доходов в пользу студии Disney.
Супермен верит, что вселенная DC исправит все совершённые ошибки — дальше будет только лучше, потому что всё плохое уже сделали.
Ридли Скотт опять разочаровался в ксеноморфе — во всём виноват чужой, Ридли Скотт всегда это знал.
«Скиф» — тизер — ещё один русский эпик.
«Звёздные войны: Последние джедаи» — первый телеролик — больше похоже на новый трейлер.
Группа психов против Хищника — военные шизофреники легко верят в существование инопланетян.
«Движение вверх» — второй трейлер и новый постер — спорт, спорт, спорт.
Элизабет Бэнкс и Марго Робби снимут феминистическую сказку — принцессам не нужны неблагодарные мужчины.
«Я, Тоня» — трейлер без цензуры — Марго Робби на льду.