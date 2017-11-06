Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Продажи SNES Mini перевалили за 2 млн экземпляров. И это ещё не вечер!
Mighty Final Fight — демейк битемапа для ZX Spectrum от автора Castlevania. Санчес сотоварищи снова в деле! Только для ZX Spectrum 128K.
Black Jewel — игра для Windows в стиле Commodore 64. Как Райан-варвар мир от скелета Даркора спасал.
Вышла Twinlight — новая игра Дениса Грачёва для ZX Spectrum. Клон Deflektor ещё никогда не был таким красочным!
Опубликованы трейлеры 29 игр с конкурса #CPCRetroDev 2017. Результаты будут подведены в ближайшую пятницу.
Файтинг The Way of the Exploding Fist вышел на Atari 8-bit. Энтузиастам можно сказать спасибо, хотя International Karate всё равно лучше.
Классическая игра Cookie вышла на Commodore 64. Теперь у этой сложной аркады три платформы: ZX Spectrum, BBC Micro и Commodore 64.
Началось голосование на конкурсе игр на Бейсике. Вам предстоит оценить 10 претенденток.
Все игры для Atari 8-bit с конкурса ABBUC 2017 . Ссылки на скачивание, описание, трейлеры, кадры, пароли и явки.
«Похищение» — игра для ZX Spectrum по мотивам интерактивной книги. Роман Ричарда Брайтфилда «Похищены!» воплотился на экране компьютера.