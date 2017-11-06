Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Продажи SNES Mini перевалили за 2 млн экземпляров. И это ещё не вечер!

Mighty Final Fight — демейк битемапа для ZX Spectrum от автора Castlevania. Санчес сотоварищи снова в деле! Только для ZX Spectrum 128K.

Black Jewel — игра для Windows в стиле Commodore 64. Как Райан-варвар мир от скелета Даркора спасал.

Вышла Twinlight — новая игра Дениса Грачёва для ZX Spectrum. Клон Deflektor ещё никогда не был таким красочным!

Опубликованы трейлеры 29 игр с конкурса #CPCRetroDev 2017. Результаты будут подведены в ближайшую пятницу.

Файтинг The Way of the Exploding Fist вышел на Atari 8-bit. Энтузиастам можно сказать спасибо, хотя International Karate всё равно лучше.

Классическая игра Cookie вышла на Commodore 64. Теперь у этой сложной аркады три платформы: ZX Spectrum, BBC Micro и Commodore 64.

Началось голосование на конкурсе игр на Бейсике. Вам предстоит оценить 10 претенденток.

Все игры для Atari 8-bit с конкурса ABBUC 2017 . Ссылки на скачивание, описание, трейлеры, кадры, пароли и явки.