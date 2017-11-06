«Судьба: Экстра Последний Бис» — больше сэйю

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа франчайза — обзавёлся тремя новыми сэйю.

Сэйю Хакуно Кищинами Ацущи Абе Моритака Мащиро в «Бакумане» Сейбер Сакура Танге Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт» Райдер Урара Такано Беларусь в «Хреналии» Арчер Коуске Ториуми Щунске Имидзуми в «Слабаке педальном» Кастер Аи Нонака Чудовище Франкенштейна в «Судьбе: Апокрифе», Кёко Сакура в «Волшебнице Мадоке Магике»

В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило. В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.