«Судьба: Экстра Последний Бис» — больше сэйю

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа франчайза — обзавёлся тремя новыми сэйю.
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Сэйю
|Хакуно Кищинами
|Ацущи Абе
|Моритака Мащиро в «Бакумане»
|Сейбер
|Сакура Танге
|Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт»
|Райдер
|Урара Такано
|Беларусь в «Хреналии»
|Арчер
|Коуске Ториуми
|Щунске Имидзуми в «Слабаке педальном»
|Кастер
|Аи Нонака
|Чудовище Франкенштейна в «Судьбе: Апокрифе», Кёко Сакура в «Волшебнице Мадоке Магике»
В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило. В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.
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Авторы
|Режиссёр
|Акиюки Симбо
|«Легенды о монстрах», «Мартовский лев»
|Режиссёр сериала
|Юкихиро Миямото
|«Волшебница Мадока Магика», «Аракава под мостом»
|Сценарист
|Киноко Насу
|автор первоисточника
|Дизайнер персонажей
|Масааки Такияма
|«Токийские эсперы»
|Композитор
|Сатору Коусаки
|«Легенды о монстрах», «Меланхолия Харухи Судзумии»
|Студия
|Shaft