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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Судьба: Экстра Последний Бис» — больше сэйю

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа франчайза — обзавёлся тремя новыми сэйю.

Сэйю
Хакуно Кищинами Ацущи Абе Моритака Мащиро в «Бакумане»
Сейбер Сакура Танге Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт»
Райдер Урара Такано Беларусь в «Хреналии»
Арчер Коуске Ториуми Щунске Имидзуми в «Слабаке педальном»
Кастер Аи Нонака Чудовище Франкенштейна в «Судьбе: Апокрифе», Кёко Сакура в «Волшебнице Мадоке Магике»

В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило. В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.

Авторы
Режиссёр Акиюки Симбо «Легенды о монстрах», «Мартовский лев»
Режиссёр сериала Юкихиро Миямото «Волшебница Мадока Магика», «Аракава под мостом»
Сценарист Киноко Насу автор первоисточника
Дизайнер персонажей Масааки Такияма «Токийские эсперы»
Композитор Сатору Коусаки «Легенды о монстрах», «Меланхолия Харухи Судзумии»
Студия Shaft
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Судьба: Экстра Последний Бис (Fate/Extra Last Encore)
 1 январяНовогодняя судьба 18 декабря 2015 годаСудеб много не бывает 27 марта 2016 годаБольше «Судеб» 1 августа«Судьба: Экстра Последний Бис» — сэйю и второй тизер
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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