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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Профессор Лейтон» — анонс аниме-экранизации

В следующем году популярная игровая серия приключенческих головоломок от студии Level-5 для Nintendo DS и Nintendo 3DS (и отчасти для iOS и Android) «Профессор Лейтон» (Professor Layton) получит телевизионную аниме-экранизацию на 26 эпизодов. Никаких подробностей о сериале пока не сообщается.

Первоисточник повествует о приключениях знаменитого археолога профессора Хёршеля Лейтона и его юного ученика Люка, раз за разом разгадывающих разнообразные тайны и загадки.

На данный момент серия насчитывает девять игр (включая спин-оффы), последняя из которых вышла этим летом и посвящена не Хёршелю, а его дочери Катриелле. В 2009 франчайз уже получал аниме-воплощение — тогда вышла полнометражка «Профессор Лейтон и Вечная дива» от студий Oriental Light and Magic и P.A. Works.

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