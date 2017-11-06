Блэйк Ритсон («Демоны да Винчи») перевоплотится в старейшего и опаснейшего врага Супермена в фантастическом боевике «Криптон» от Syfy. Ему досталась роль Брейниака — сверхпродвинутого внеземного андроида с ошеломительным уровнем интеллекта.

Действие приквела истории о Супермене развернётся за два поколения до печального конца родной планеты героя. В центре сюжета — дедуля Человека из стали Сиг-Эл в исполнении Кэмерона Каффа, пытающийся защитить честь семьи и спасти свой мир от хаоса.

Наряду с Ритсоном в кастинг-лист в качестве приглашённой звезды влилась Пола Малкомсон («Рэй Донован»). Основной актёрский состав помимо Каффа включает Джорджину Кэмпбелл, Йена Макэлхинни, Эллиота Кауэна, Энн Огбомо, Расмуса Хардайкера, Уоллис Дей и Аарона Пьера.

Сценарий написал Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») в соавторстве с Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»). Шоураннер проекта — Кэмерон Уэлш («Константин»). Продюсирует Warner Horizon Scripted Television. Премьера состоится в следующем году.