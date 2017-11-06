 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
КГ играет: Kingdom Hearts, часть 11 Новости игр — лучшее за неделю Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта The Last of Us Part II — второй трейлер Новости игр — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: screenrant.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Блейк Ритсон сыграет главного злодея в «Криптоне»

Блэйк Ритсон («Демоны да Винчи») перевоплотится в старейшего и опаснейшего врага Супермена в фантастическом боевике «Криптон» от Syfy. Ему досталась роль Брейниака — сверхпродвинутого внеземного андроида с ошеломительным уровнем интеллекта.

Действие приквела истории о Супермене развернётся за два поколения до печального конца родной планеты героя. В центре сюжета — дедуля Человека из стали Сиг-Эл в исполнении Кэмерона Каффа, пытающийся защитить честь семьи и спасти свой мир от хаоса.

Наряду с Ритсоном в кастинг-лист в качестве приглашённой звезды влилась Пола Малкомсон («Рэй Донован»). Основной актёрский состав помимо Каффа включает Джорджину Кэмпбелл, Йена Макэлхинни, Эллиота Кауэна, Энн Огбомо, Расмуса Хардайкера, Уоллис Дей и Аарона Пьера.

Сценарий написал Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») в соавторстве с Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»). Шоураннер проекта — Кэмерон Уэлш («Константин»). Продюсирует Warner Horizon Scripted Television. Премьера состоится в следующем году.

+ Обсудить
Темы
 
Криптон
 26 октября«Нулевой канал» — тизер третьего сезона 25 октябряДжон Карпентер снимет пилот антологии ужасов «Сказки в ночь Хэллоуина» 6 октября«Хэппи!» — трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Криптон» — трейлер
 
«Криптон» добрался до пилота
 
Джорджина Кэмпбелл сыграет Литу Зод в «Криптоне»

Тоже интересно

 
Игры Трейлер игры Death Stranding Хидео Кодзимы
 
Кино «Геошторм» — второй трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Мэгги»
 
Кино Премьерный показ комедии «Гуляй, Вася!» для ненавистников русского кино
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 104
 
Кино «Красный воробей» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика