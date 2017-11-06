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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Медленный старт» — сэйю

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация ёнкомы «Медленный старт» (Slow Start) про школьниц, страдающих фигнёй, обзавелась сэйю на главные роли.

Сэйю
Хана Ичиносе Рейна Кондо Тока Судзуки в «Просто потому»
Тамате Момочи Аяcа Ито Ариса Ичигая в «Громкой мечте»
Эйко Токура Томоми Минеучи
Камури Сенгоку Мария Наганава Тея в «Вторженцах на шести татами»

Хана Ичиносе — обычная шестнадцатилетняя школьница. Однако есть в ней и кое-что не совсем обычное: она пошла в старшую школу на год позже. Её одноклассники не знают об этом, и Хана будет прилежно трудиться, чтобы сравняться с остальными.

Авторы
Режиссёр Хироюки Хащимото «Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
Сценарист Мио Иноуе «Трогательный комплекс», эпизоды «Кролика заказывали?»
Дизайнер персонажей Масато Ясуно «Летающая ведьма»
Студия А-1 Pictures
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Темы
 
Медленный старт (Slow Start)
 31 июля«Медленный старт» — авторский состав 10 маяАнонс сериала «Медленный старт»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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