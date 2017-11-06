«Медленный старт» — сэйю

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация ёнкомы «Медленный старт» (Slow Start) про школьниц, страдающих фигнёй, обзавелась сэйю на главные роли.

Сэйю Хана Ичиносе Рейна Кондо Тока Судзуки в «Просто потому» Тамате Момочи Аяcа Ито Ариса Ичигая в «Громкой мечте» Эйко Токура Томоми Минеучи Камури Сенгоку Мария Наганава Тея в «Вторженцах на шести татами»

Хана Ичиносе — обычная шестнадцатилетняя школьница. Однако есть в ней и кое-что не совсем обычное: она пошла в старшую школу на год позже. Её одноклассники не знают об этом, и Хана будет прилежно трудиться, чтобы сравняться с остальными.