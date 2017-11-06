«Медленный старт» — сэйю

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация ёнкомы «Медленный старт» (Slow Start) про школьниц, страдающих фигнёй, обзавелась сэйю на главные роли.
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Сэйю
|Хана Ичиносе
|Рейна Кондо
|Тока Судзуки в «Просто потому»
|Тамате Момочи
|Аяcа Ито
|Ариса Ичигая в «Громкой мечте»
|Эйко Токура
|Томоми Минеучи
|Камури Сенгоку
|Мария Наганава
|Тея в «Вторженцах на шести татами»
Хана Ичиносе — обычная шестнадцатилетняя школьница. Однако есть в ней и кое-что не совсем обычное: она пошла в старшую школу на год позже. Её одноклассники не знают об этом, и Хана будет прилежно трудиться, чтобы сравняться с остальными.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироюки Хащимото
|«Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
|Сценарист
|Мио Иноуе
|«Трогательный комплекс», эпизоды «Кролика заказывали?»
|Дизайнер персонажей
|Масато Ясуно
|«Летающая ведьма»
|Студия
|А-1 Pictures