Американский кабельный канал AMC и британский телегигант BBC снова поработают вместе над мини-сериалом по роману Джона Ле Карре. На этот раз объектом их общего внимания стал роман-бестселлер 1983 года под названием «Маленькая барабанщица» (The Little Drummer Girl). Режиссировать шестисерийный проект возьмётся Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка»), а главную роль сыграет отметившаяся в «Леди Макбет» Флоренс Пью.

События «Маленькой барабанщицы» разворачиваются в 80-х годах прошлого века. Шпионская драма повествует о молодой актрисе Чарли (Флоренс Пью), по вине агента израильской разведки втянутой в борьбу западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.

Производственный процесс контролируют The Ink Factory и AMC Studios. Съёмки стартуют в начале следующего года.

Предыдущая постановка AMC и BBC «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хью Лори громким хитом не стала, но получила в целом положительные отзывы от критиков и аудитории.