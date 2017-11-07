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КИНО
 
Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Викинг» и «Салют-7» отправляются в китайский прокат

Два отечественных фильма — «Викинг» и «Салют-7» — отправятся покорять китайский рынок.

Историческое кино о том, как князь Владимир выбирал для своих подданных подходящую религию, выйдет в Китае 1 декабря этого года. Прокатчиками ленты стали компании Flame Node Entertainment и Beijing United Film Artists Co.

Говорят, что «Викингу» выделят больше десяти тысяч экранов, то есть условия для сборов весьма неплохие. Пока что у фильма на этой дате нет сильных голливудских конкурентов, но у китайцев и свои шедевры собирают дай бог каждому.

«Салют-7» появится 8 декабря — получается, что у «Викинга» одна безоблачная неделя в прокате. Уже не столь историческому фильму обещают восемь тысяч экранов. Ещё будет выбор из трёх форматов: 2D, 3D и местный аналог IMAX. У местного прокатчика шикарное название — Turbo Films.

Интересно посмотреть, где больше проявится китайский энтузиазм?

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