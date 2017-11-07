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Первоисточник: www.cnbc.com Прямая ссылка на новость:

Компания The Walt Disney хочет купить все фильмы и сериалы у Fox

Компания The Walt Disney нашла оригинальный способ договориться с 20th Century Fox и забрать обратно ключевых персонажей из вселенной Marvel, таких как «Люди Икс», «Фантастическая четвёрка» и прочих супергероев. Она просто купит части компании, куда войдут 20th Century Fox, телевизионная производственная структура Fox Television и другие подразделения (FX Networks, National Geographic, Star и Sky).

В империи Fox останутся Fox News, телевизионная сеть FOX и спортивные каналы.

Таким образом в хозяйстве Walt Disney появятся новые бурёнки: «Чужой», «Хищник», «Планета обезьян», Kingsman ну и «Аватар» с его сиквелами. Ещё под полный контроль возвращаются «Звёздне войны», поскольку права на оригинальную трилогию по-прежнему принадлежат Fox.

Естественно, такая обширная библиотека пригодится, когда Disney откроет свой потоковый сервис и в Netflix уже, скорее всего, сильно нервничают.

Сейчас обе стороны на время приостановили переговоры, но, как сообщает CNBC, активные обсуждения шли пару недель. Настолько крупная сделка наверняка потребует одобрения правительства США. В 2016 году Disney отжала 26% кинорынка, а у Fox — немножко меньше 13%. Дело попахивает монополией.

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