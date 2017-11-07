Комикс «Зримая тьма» от IDW отправляется на телеэкраны

Серия комиксов «Зримая тьма» (Darkness Visible) от издательства IDW Publishing готовится к превращению в многосерийный мистический триллер, затрагивающий множество современных остросоциальных проблем. Проект запущен в разработку, но место трансляции ему пока не подобрали.

События графического романа Майка Кэри и Арвинда Этана Дэвида разворачиваются в мире, где демоны помогли союзникам одержать победу во Второй мировой войне. Это примирило человечество с необходимостью разделить с рогатыми жизнь на Земле. Однако спустя шестьдесят лет вынужденное сосуществование породило перманентный террористический конфликт. Детектив Дэниел Эстон оказывается меж двух огней, пытаясь сдерживать натиск обеих агрессивно настроенных сторон. Проблем главному герою добавляет поселившийся внутри него демон.

Кэри и Дэвид выступают исполнительными продюсерами будущего сериала наряду с Тедом Адамсом и Дэвидом Озером. Разработкой, финансированием и производством проекта займётся IDW Entertainment.