Второй сезон «Мира Дикого Запада» стартует весной

«Мир Дикого Запада» может вернуться к зрителям уже весной. По крайней мере, это нам пообещала исполнительница одной из главных ролей Эван Рэйчел Вуд в своём твиттере. На вопрос одного из поклонников о том, когда ждать возвращения сериала на экраны актриса кратко доложила: «Весной 2018-го». Поскольку официально заявлений от HBO и создателей не поступало, приходиться поверить ей на слово.

Технотриллер, основанный на одноимённой кинокартине по сценарию Майкла Крайтона, повествует о парке развлечений будущего, населённом андроидами, которые почти неотличимы от живых людей. Однажды в системе происходит неожиданный сбой — и высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий богачей превращается в арену битвы людей с роботами.

В первом сезоне снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Бен Барнс, Люк Хемсворт, Клифтон Коллинз-младший и другие. Во втором сезоне к основному актёрскому составу присоединились Джонатан Такер, Нил Джексон, Катя Херберс и Густаф Скарсгард.

Производственный процесс сериала за авторством Джонатана Нолан, Лизы Джой и Дж. Дж. Абрамса требует много сил и времени, потому ещё в конце прошлого года было известно, что сериал не вернётся в эфир раньше начала следующего года. О точной дате выхода продолжения говорить пока рано.