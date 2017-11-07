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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Шазам» нашёл своих героя и злодея

У экранизации комикса «Шазам» бурно идёт процесс кастинга. Ашера Анджела взяли на роль Билли Бэтсона — мальчика, который превращается в титульного супергероя. Самое заметное достижение Анджела до этого момента — съёмки в диснеевском сериале «Энди Мак».

Закари Левай исполняет партию Шазама, Грейс Фултон изображает подружку Бэтсона, а Марка Стронга зовут на роль центрального злодея — Доктора Сиваны (типичный такой гениальный и безумный учёный, который первым в комиксе раскрыл тайну личности протагониста).

Главный герой первоисточника Бэтсон превращается в супергероя с силами шести мифических богов (Соломона, Геракла, Атласа, Зевса, Ахиллеса и Меркурия), стоит ему произнести слово «Шазам».

Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет...», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла») режиссирует кинокартину при студии New Line. Премьера намечена на 5 апреля 2019 года.

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