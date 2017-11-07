Капитан Холод покидает вселенную «Стрелы»

Один за другим актёры бегут из паноптикума под названием Arrowverse, не иначе как устав от творящегося на экране безумия.

Вентворт Миллер («Побег»), сыгравший безусловно одного из лучших и адекватнейших злодеев «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня» — Леонарда Снарта по прозвищу Капитан Холод, объявил, что завершил съёмки в своём последнем эпизоде и покидает телевселенную DC. Миллер не назвал причины ухода, но очевидно, у его актёрской карьеры ещё есть жизнь вне дисидаба и лицедей не преминул воспользоваться шансом помахать этому цирку ручкой.

Миллер, однако, не первый и, надо думать, не последний актёр, расставшийся в последнее время с Arrowverse. Сериал-свалка супергероев и злодеев «Легенды завтрашнего дня» скоро лишится ещё и половины Огненного шторма — учёного Мартина Штайна: актёр Виктор Гарбер («Орвилл») предпочёл сериалу бродвейские подмостки. Как и Лаура Бенанти («На старт!»), игравшая в сериале «Супергёрл» роль криптонианской матери главной героини. В новом сезоне её заменила Эрика Дюранс («Тайны Смолвиля»).

Хотя есть и исключения. Исполнитель роли неистребимого Малкольма Мерлина из супермыльной оперы «Стрела» Джон Барроумэн («Доктор Кто») выразил сожаление, что его персонажа удалось-таки истребить, и готов вернуться, если герою напишут интересную сюжетную линию. Продюсер проекта Марк Гуггенхайм обнадёжил Барроумэна, сказав, что дверь для него всегда открыта. Теперь не отвертится.