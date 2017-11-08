«Готовка в потустороннем трактире» — анонс

На официальном сайте Fujimi L Bunko (лейбла, принадлежащего издательству Kadokawa) состоялся анонс телевизионной аниме-экранизации ранобэ за авторством Мидори Юма под названием «Готовка в потустороннем трактире» (Kakuriyo Yadomeshi).

Сюжет сериала вертится вокруг студентки колледжа по имени Аой, унаследовавшей от своего деда способность видеть духов. Однажды Аой, очень гордящаяся своими кулинарными способностями, кормила неких сельскохозяйственных духов, и тут откуда ни возьмись, появилось божество, владелец «Небесного трактира», и похитило девушку. Оказывается, её дед ещё при жизни очень сильно задолжал божеству, и теперь она обязана стать его невестой. Аой, прямо скажем, не в восторге от подобной перспективы и заявляет, что выплатит долг деда, отработав его в «Небесном трактире».

Выход сериала запланирован на 2018 год.