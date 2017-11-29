Студия Sony Pictures TV заказала драму об НЛО

В свете приближающихся «Секретных материалов» Sony Pictures Television решила не отставать от FOX и заказала собственный сериал про пришельцев. Режиссёр «Доктора Кто» и сценарист «Демонов да Винчи» Джо Ахерн займётся разработкой многосерийной драмы «Рэндлшем».

В основу сериала ляжет так называемый Рэндлшемский инцидент 1980 года — череда движущихся огней в небе и предполагаемое приземление НЛО в Рэндлшемском лесу недалеко от базы американских ВВС в графстве Суффолк, Великобритания. Десятки сотрудников базы в течение двух-трёх дней якобы видели неопознанные объекты треугольной формы и необъяснимые огни. «Британский Розуэлл», как назвали его уфологи, является одним из самых известных случаев наблюдения НЛО в XX веке.

Главными действующими лицами драмы станет семья местных жителей, а события развернутся одновременно в 1980-м году и в 2020-м — в годовщину загадочных событий.

Джо Ахерн сам напишет сценарий и срежиссирует проект, а также станет исполнительным продюсером наряду с Ив Гутьеррес и Джилл Грин. Производством заведует Eleventh Hour Films.