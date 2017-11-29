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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Второму сезону «Ночного администратора» нашли сценариста

Похоже, сериал «Ночной администратор» по одноимённому роману Джона Ле Карре разживётся-таки вторым сезоном — в проект пригласили британского писателя Мэттью Ортона, на чьи плечи ляжет сочинение сюжета продолжения.

Первый сезон шпионской драмы совместного производства AMC и BBC — вполне завершённая история — повествует о бывшем военном Джонатане Пайне (Том Хиддлстон), завербованном сотрудницей британской разведки для участия в международной спецоперации, целью которой является поимка крупного торговца оружием Ричарда Ропера (Хью Лори).

Наряду с Хиддлстоном и Лори в первом сезоне «Администратора» снялись Оливия Колман, Элизабет Дебики, Том Холландер и другие. Кто из этих актёров будет задействован во втором сезоне, пока неизвестно, но Хиддлстон как-то обмолвился, что рассматривает возможность возвращения в историю.

Высока вероятность того, что в режиссёрское кресло проекта вернётся оскароносная Сюзанна Бир («Серена»). Производственный процесс курируют BBC One с Ink Factory и AMC Today.

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Ночной администратор
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