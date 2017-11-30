Showtime продлил комедию «Смилф» на второй сезон

Кабельный канал Showtime обеспечил вторым сезоном многосерийную авторскую комедию Фрэнки Шоу «Смилф». Веских причин у продления сразу две: положительные отзывы критиков и отличный рейтинговый старт — первый эпизод за неделю привлёк к просмотру самую большую аудиторию среди всех новых комедийных сериалов канала с 2012 года.

Восьмисерийная комедия рассказывает о молодой матери Бриджетт Бёрд (Шоу) из Южного Бостона, которая пытается устроить свою личную и профессиональную жизнь, в одиночку воспитывая маленького сына. Сюжет сериала частично вдохновлён событиями из жизни актрисы.

В сериале снимаются Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Рэйвен Гудвин и другие.

Фрэнки Шоу числится не только ведущей актрисой, но и создателем, исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром проекта. Производственный процесс курируют ABC Signature Studios и Showtime.