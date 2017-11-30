Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов»

Продлённое в мае на второй сезон тёмное фэнтези «Американские боги» лишилось двух ключевых фигур в творческой команде — проект кабельного канала Starz покинули шоураннеры и основные сценаристы Брайан Фуллер и Майкл Грин.

Причина ухода не оглашается и не комментируется, но по слухам, всё дело в сокращении бюджета расширенного до десяти серий второго сезона. Финансирование первого, по некоторым расчётам, достигло уровня «Игры престолов». Потраченная сумма, видимо, так напугала продюсеров отвечающей за съёмки FremantleMedia North America, что те сочли благоразумным потратить меньше на десять будущих серий, чем потратили на восемь предыдущих. Фуллер с Грином посчитали такой шаг неприемлемым и сочли за лучшее покинуть проект.

Телеэкранизация одноимённого фэнтезийного бестселлера Нила Геймана повествует о великом противостоянии погибающих от человеческого невнимания богов древности и новых божеств. Бывший заключённый Тень становится телохранителем таинственного мистера Среды и его помощником в почти невыполнимой миссии — собрать на последнюю битву богов старого мира.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие.

Это уже второй проект, который Фуллер покидает на полпути: ранее как раз ради участия в «Американских богах» он распрощался с постом шоураннера находившегося в активной разработке первого сезона «Звёздного пути: Дискавери».