Судя по всему, канал HBO сжалился над зрителями или просто устал от их постоянных стонов и вот-вот оформит сериалу «Большая маленькая ложь» второй сезон, несмотря на многомесячные уверения в невозможности подобного исхода. Не последнюю роль сыграли и восемь премий «Эмми» на минувшей церемонии вручения наград, а также горячее желание именитого актёрского состава продолжить работу над полюбившимся публике детищем.

А вот срежиссировавший целиком первый сезон Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей») остался непреклонен и по-прежнему считает продление большущей ошибкой:

Нынешняя концовка идеальна. Во втором сезоне нет никакого смысла, он только всё испортит. Сериал изначально планировался на один сезон и закончился именно так, как должен был, оставив простор воображению.

Режиссировать это «безобразие» Валле не собирается, но продолжит работу в качестве продюсера второго сезона «Большой маленькой лжи».

Со слов сценариста Дэвида Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес»), недостатка в идеях нет, и сейчас в разработке находится несколько вариантов продолжения истории. Проблема лишь в плотных рабочих графиках актёров.

По сведениям The Washington Post, съёмки второго сезона начнутся весной. В подтверждение этой версии исполнительница одной из главных ролей Риз Уизерспун уже расчистила своё расписание, внезапно отказавшись от драмы про астронавтов «Голубое пятнышко» Ноя Хоули («Легион», «Фарго»).