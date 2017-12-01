CBS обеспечил полные сезоны комедиям «Всё схвачено» и «Лучшие пончики»

Продлевая на второй сезон свои новые комедии «Всё схвачено» и «Лучшие пончики», телеканал CBS сперва решил не рисковать и выписал каждой лишь тринадцать и восемь эпизодов соответственно. Однако взглянув на рейтинги, посчитал, что оба сериала достойны полноценных сезонов.

«Всё схвачено» с Мэттом Лебланом («Друзья») в главной роли, собирающий неплохие 6,5 млн зрителей в неделю, рассказывает об отце семейства Алане, чья жена решает вернуться на работу, а он сам вынужден стать домохозяином и осознать, что работа по дому и воспитание детей — не такое уж простое дело.

Ситком «Лучшие пончики», повествующий о владельце магазина пончиков Артуре (Жермен Фаулер), который постоянно спорит с новым работником Франко и болтает обо всём подряд с кучей постоянных посетителей, привлекает около 5,8 млн зрителей — тоже недурно.

В общем, этим двум комедиям повезло, в отличие от новичков аналогичного жанра: «9JKL» перепало только три добавленных эпизода, а «Я, я и снова я» и вовсе оставили с изначально заказанными девятью сериями.