Выдержав многозначительную паузу, Netflix таки сподобился объявить о продлении на второй сезон сериала «Охотник за разумом», исполнительными продюсерами которого выступают Дэвид Финчер и Шарлиз Терон.

Сообщение о продлении можно считать номинальным, поскольку разговоры о приготовлениях к съёмкам продолжения начались ещё до выхода в эфир первого сезона.

В основе психологического триллера — книга Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit за авторством бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа. За годы работы в ведомстве Дуглас поучаствовал в охоте на самых известных серийных убийц и насильников того времени, разрабатывая специальные техники в области профайлинга.

Во втором сезоне «Охотника за разумом», где повествование сосредоточится на серийных убийствах подростков в Атланте с 1979-го по 1981 год, к своим ролям вернутся Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Ханна Гросс и Кэмерон Бриттон.

Первый сезон Финчер срежиссировал вместе с Азифом Кападиа, Тобиасом Линдхольмом и Эндрю Дугласом по сценарию Джо Пенхалла. Как распределятся обязанности в творческом коллективе второго сезона, сообщат позже.