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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Кевин Уильямсон поработает над «сказочным» триллером для CBS All Access

Потоковый сервис CBS All Access в обход пилотной стадии заказал съёмки первого сезона многосерийного проекта под названием «Расскажи мне сказку», поработает над которым Кевин Уильямсон (кинофранчайз «Крик», «Дневники вампира»). Основой для телепостановки служит одноимённый испанский сериал.

Многосерийный психологический триллер является своеобразным пересказом известных классических сказок. События масштабной истории о любви, потере, мести и убийстве разворачиваются в современном Нью-Йорке. В первом сезоне переосмыслению подвергнутся «Три поросёнка», «Красная шапочка» и «Джек и бобовый стебель».

Наряду с Кевином Уильямсоном, которой пишет сценарий, исполнительными продюсерами проекта выступают Аарон Кардан и Дэна Хонор. В производстве участвует студия Kapital Entertainment.

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Расскажи мне сказку
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