Актёрский состав «Академии Амбрелла» пополнился исполнителями главных ролей — к недавно записавшейся в сериал Эллен Пейдж присоединились Том Хоппер («Чёрные паруса»), Роберт Шиэн («Отбросы»), Эмми Рэйвер-Лэмпман, Дэвид Кастанеда («Девственница Джейн») и Эйдан Галлахер.

Экранизация одноимённого графического романа Джерарда Уэя повествует о расформированной команде «Академия Амбрелла», члены которой спустя какое-то время вновь объединяются, дабы раскрыть тайну гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Рэджинальда Харгривза по прозвищу Монокль.

Наряду с Белой Скрипкой (Эллен Пейдж) в команде супергероев, возглавляемой Космобоем (Хоппер), состоят Кракен (Кастанеда), Слух (Рэйвер-Лэмпман), Сеанс (Шиэн) и Номер Пять (Галлахер).

Сценарий пилотного эпизода принадлежит перу Джереми Слэйтера («Изгоняющий дьявола»). Шоураннером сериала числится Стив Блэкман («Фарго», «Легион»). Производство на контроле у Universal Cable Productions и Dark Horse Entertainment.

Десятисерийный первый сезон супергеройской драмы выйдет на Netflix в следующем году.