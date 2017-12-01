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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Роберт Шиэн и Том Хоппер получили главные роли в «Академии Амбрелла»

Актёрский состав «Академии Амбрелла» пополнился исполнителями главных ролей — к недавно записавшейся в сериал Эллен Пейдж присоединились Том Хоппер («Чёрные паруса»), Роберт Шиэн («Отбросы»), Эмми Рэйвер-Лэмпман, Дэвид Кастанеда («Девственница Джейн») и Эйдан Галлахер.

Экранизация одноимённого графического романа Джерарда Уэя повествует о расформированной команде «Академия Амбрелла», члены которой спустя какое-то время вновь объединяются, дабы раскрыть тайну гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Рэджинальда Харгривза по прозвищу Монокль.

Наряду с Белой Скрипкой (Эллен Пейдж) в команде супергероев, возглавляемой Космобоем (Хоппер), состоят Кракен (Кастанеда), Слух (Рэйвер-Лэмпман), Сеанс (Шиэн) и Номер Пять (Галлахер).

Сценарий пилотного эпизода принадлежит перу Джереми Слэйтера («Изгоняющий дьявола»). Шоураннером сериала числится Стив Блэкман («Фарго», «Легион»). Производство на контроле у Universal Cable Productions и Dark Horse Entertainment.

Десятисерийный первый сезон супергеройской драмы выйдет на Netflix в следующем году.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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