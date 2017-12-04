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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Бобби Каннавале составит компанию Джулии Робертс в драме «Возвращение домой»

Потоковый сервис Amazon недавно заказал сразу два сезона многосерийной драмы «Возвращение домой» (Homecoming) по мотивам одноимённого подкаста. К актёрскому ансамблю постановки, возглавляет который Джулия Робертс, на днях примкнул Бобби Каннавале («Винил», «Мистер Робот»).

Психологический триллер поведает об общественном помощнике Хайди (Джулия Робертс) в секретной правительственной организации, отставном солдате, пытающемся наладить жизнь на гражданке (Стефан Джеймс), и амбициозном инспекторе инициативы «Возвращение домой» Колине Белфасте, чей образ и воплотит на экране Бобби Каннавале.

Оригинальный подкаст от компании Gimlet Media стал популярным благодаря захватывающему сюжету, необычной постановке в виде телефонных звонков, сеансов психотерапии и подслушанных разговоров, а также Кэтрин Кинер, Оскару Айзеку и Дэвиду Швиммеру в главных ролях.

Адаптацией занимаются авторы первоисточника Эли Горовиц и Мика Блумберг. В режиссёрском кресле — создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл. Все трое выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Джулией Робертс. Съёмки начнутся в апреле в Лос-Анджелесе.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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