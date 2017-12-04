«Здесь и сейчас» — тизер

Многосерийная семейная драмеди «Здесь и сейчас» за авторством Алана Болла («Настоящая кровь», «Клиент всегда мёртв») обзавелась первым тизером. У сериала пока нет даты выхода, но уже известно, что он стартует на кабельном канале HBO в феврале.

В центре истории — современная многонациональная семья: профессор философии Грег Бишоп (Тим Роббинс), его супруга-юрист Одри (Холли Хантер), их общий ребёнок и трое приёмных — из Вьетнама, Колумбии и Сомали. Но за фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещё одна напасть — один из детей начинает наблюдать странные вещи, невидимые для других.

Болл числится сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Производственный процесс на контроле у студии Your Face Goes Here.