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КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 11 Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Сериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец»
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СЕРИАЛЫ
 
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«Здесь и сейчас» — тизер

Многосерийная семейная драмеди «Здесь и сейчас» за авторством Алана Болла («Настоящая кровь», «Клиент всегда мёртв») обзавелась первым тизером. У сериала пока нет даты выхода, но уже известно, что он стартует на кабельном канале HBO в феврале.

В центре истории — современная многонациональная семья: профессор философии Грег Бишоп (Тим Роббинс), его супруга-юрист Одри (Холли Хантер), их общий ребёнок и трое приёмных — из Вьетнама, Колумбии и Сомали. Но за фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещё одна напасть — один из детей начинает наблюдать странные вещи, невидимые для других.

Болл числится сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Производственный процесс на контроле у студии Your Face Goes Here.

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