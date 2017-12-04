«Барри» — трейлер

Кабельный канал HBO опубликовал не особо информативный, но в целом забавный тизер-трейлер многосерийной чёрной комедии «Барри» с Биллом Хейдером («Субботним вечером в прямом эфире») в главной роли. Точной датой премьеры сериал ещё не обзавёлся, выход проекта запланирован на весну.

Главный герой истории — бывший морпех Барри (Хейдер). Оставив военную службу, он за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на Среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив, киллер отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ, и эта поездка меняет его жизнь. На солнечном побережье Барри знакомится с компанией дружелюбных молодых актёров, принимающих новичка в труппу.

В сериале снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер.

Хейдер срежиссировал первый эпизод по сценарию, который написал в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина», «Диктатор»). Оба также выступают исполнительными продюсерами проекта.