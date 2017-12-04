 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Netflix официально одобрил третий сезон «Очень странных дел» Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» Netflix продлил «Охотника за разумом» на второй сезон
13
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода

Потоковый сервис Netflix обнародовал тизер десятисерийного фантастического боевика «Изменённый углерод», вдобавок объявив дату выхода сериала — экранизация одноимённого научно-фантастического романа Ричарда Моргана выйдет 2 февраля.

События разворачиваются в XXV веке, где люди изобрели способ оцифровки человеческого разума. Теперь сознание любого индивида можно пересадить в другое тело. Бывший элитный боец, ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на пятьсот лет, но однажды он обретает шанс на новую жизнь на Земле. Для этого Ковачу придётся выполнить особое задание — расследовать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Наряду с Киннаманом в сериале задействованы Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн, Леонардо Нам и другие.

Основным сценаристом и шоураннером проекта значится Лаэта Калогридис («Аватар»). Первый эпизод снял Мигель Сапочник («Игра престолов»). Производством заведует Skydance Television.

13 Обсудить
Темы
 
Видео Изменённый углерод
 
int3rs3kt
Лучший комментарий
+28

Наконец-то дорогой киберпанк на ТВ. Almost Human, помним, любим, посылаем Фокс нахуй.
 2 декабряСериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix 2 декабряNetflix закрыл комедию «Ненавистники, прочь!» на втором сезоне 1 декабряNetflix официально одобрил третий сезон «Очень странных дел» 1 декабряРоберт Шиэн и Том Хоппер получили главные роли в «Академии Амбрелла» 1 декабряNetflix продлил «Охотника за разумом» на второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джеймс Пьюрфой сыграет древнего богача в «Изменённом углероде»

Тоже интересно

 
Кино Российский прокат «Дэдпула» на английском языке
 
Новые сериалы 5—11 октября
 
Аниме ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме
 
Кино «Оно» ставит новые рекорды, а Пеннивайза свели с Бабадуком
 
Кино «Золотая малина 2017» — полный шорт-лист
 
Кино Зак Снайдер получил благословение Кристофера Нолана на «Бэтмена против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика