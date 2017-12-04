«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода

Потоковый сервис Netflix обнародовал тизер десятисерийного фантастического боевика «Изменённый углерод», вдобавок объявив дату выхода сериала — экранизация одноимённого научно-фантастического романа Ричарда Моргана выйдет 2 февраля.

События разворачиваются в XXV веке, где люди изобрели способ оцифровки человеческого разума. Теперь сознание любого индивида можно пересадить в другое тело. Бывший элитный боец, ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на пятьсот лет, но однажды он обретает шанс на новую жизнь на Земле. Для этого Ковачу придётся выполнить особое задание — расследовать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Наряду с Киннаманом в сериале задействованы Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн, Леонардо Нам и другие.

Основным сценаристом и шоураннером проекта значится Лаэта Калогридис («Аватар»). Первый эпизод снял Мигель Сапочник («Игра престолов»). Производством заведует Skydance Television.