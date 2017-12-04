К съёмкам укороченного шестого сезона «Карточного домика» вернутся в следующем году

За четыре дня до предполагавшейся даты возвращения к съёмкам шестого сезона «Карточного домика» глава Netflix Тед Сарандос объявил, что в этом году производственный процесс уже не возобновится — дата старта перенесена на первую половину следующего года.

Вдобавок глава потокового сервиса официально подтвердил, что Кевин Спейси, из-за которого собственно разгорелся весь сыр-бор с прекращением съёмок в конце октября, в проект не вернётся. Обвинённому в многочисленных сексуальных домогательствах актёру дорога на экран закрыта надолго. Главная роль, разумеется, отдана Робин Райт, которая играет супругу вывалившегося из повествования политикана Фрэнка Андервуда.

Решение отложить съёмки финального восьмисерийного сезона обусловлено как минимум одной веской причиной — на носу рождественские и новогодние праздники. К тому же сценаристам наверняка нужно чуть больше времени на переписывание сценария политической драмы.