Кабельный канал USA Network продлил на третий сезон сериал «Стрелок» с Райаном Филиппом («Тайны и ложь») в главной роли. Проект основан на серии остросюжетных романов за авторством Стивена Хантера.

Многосерийный боевик о суровых буднях бывшего морпеха Боба Ли Суэггера, которого смертельно опасные неприятности продолжают преследовать и на гражданке, завершил свой второй сезон восьмой серией — на два эпизода раньше — из-за травмы, полученной исполнителем главной роли за пределами съёмочной площадки. Нынче Райан Филипп отрапортовал, что абсолютно здоров, и канал поспешил с объявлением о продлении. Тринадцатисерийный третий сезон «Стрелка» будет основан на второй книге серии под названием «Невидимый свет» (Black Light), где главному герою предстоит разгадать тайну смерти своего отца Эрла Суэггера.

Шоураннером проекта числится Джон Лавин («Щит»). Исполнительными продюсерами выступают Марк Уолберг, Стивен Левинсон и Лоренцо Ди Бонавентура. Производство на контроле Paramount TV и Universal Cable Prods. Съёмки начнутся в январе в Лос-Анджелесе.