 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» «Бэтмен Ниндзя» — сэйю и два трейлера Star Wars Battlefront II — скандалы, расследования, временные победы над платными лутбоксами
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

USA Network продлил сериал «Стрелок» на третий сезон

Кабельный канал USA Network продлил на третий сезон сериал «Стрелок» с Райаном Филиппом («Тайны и ложь») в главной роли. Проект основан на серии остросюжетных романов за авторством Стивена Хантера.

Многосерийный боевик о суровых буднях бывшего морпеха Боба Ли Суэггера, которого смертельно опасные неприятности продолжают преследовать и на гражданке, завершил свой второй сезон восьмой серией — на два эпизода раньше — из-за травмы, полученной исполнителем главной роли за пределами съёмочной площадки. Нынче Райан Филипп отрапортовал, что абсолютно здоров, и канал поспешил с объявлением о продлении. Тринадцатисерийный третий сезон «Стрелка» будет основан на второй книге серии под названием «Невидимый свет» (Black Light), где главному герою предстоит разгадать тайну смерти своего отца Эрла Суэггера.

Шоураннером проекта числится Джон Лавин («Щит»). Исполнительными продюсерами выступают Марк Уолберг, Стивен Левинсон и Лоренцо Ди Бонавентура. Производство на контроле Paramount TV и Universal Cable Prods. Съёмки начнутся в январе в Лос-Анджелесе.

+ Обсудить
Темы
 
Стрелок
 14 ноябряПатрик Джей Адамс и Меган Маркл уходят из «Форс-мажоров» после седьмого сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весны 2010 года
 
Аниме Обзор аниме-новинок зимнего сезона 2012 года
 
«Британия» — трейлер с датой выхода

Тоже интересно

 
Кино Международный финальный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Кино Фантастический сюжет и место его обитания
 
Кино Лейла Хурамшина о фильме «Первый мститель: Противостояние» и комиксе «Гражданская война»
 
Кино «Обитель зла: Последняя глава» — международный тизер
 
Кино Второй трейлер фильма «Боги Египта»
 
Аниме ЕВА-144: КГ ушло налево
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика