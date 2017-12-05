 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались работать над вторым сезоном «Американских богов» Рецензия и отзывы на аниме «Обитель зла: Вендетта» Гавайи и министр юстиции Бельгии назвали лутбоксы азартными играми, будут работать над их регулированием Объявлены игры 2017 года по версии Golden Joystick Awards
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Хорошие девочки» — трейлер

Телеканал NBC выкатил полноценный трейлер многосерийной комедии «Хорошие девочки» с Кристиной Хендрикс («Безумцы»), Реттой («Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман («Замедленное развитие») в главных ролях. Происходящее выглядит как минимум забавным — по крайней мере, в рамках трёхминутного видеоролика.

Сериал повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время брать инициативу в собственные руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.

В сериале снимаются Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард и другие.

Главным сценаристом значится создатель проекта Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки»). Она же числится исполнительным продюсером сериала вместе с Джаннин Реншоу и Дином Паризо («В поисках галактики»). Производственный процесс курирует студия Universal Television.

Премьера комедии запланирована на 26 февраля.

5 Обсудить
Темы
 
Видео Хорошие девочки
 24 ноября«Школа драмы» — трейлер 21 ноябряКомедия «Хорошее место» обзавелась третьим сезоном 9 ноябряВин Дизель и сценарист «24 часов» готовят боксёрскую драму для NBC 1 ноябряМногосерийный спин-офф «Плохих парней» отправился на NBC 17 октябряСериал о Нэнси Дрю ушёл на переработку к NBC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кристина Хендрикс заменила Кэтлин Роуз Перкинс в драмеди NBC «Хорошие девочки»

Тоже интересно

 
Кино Промо-ролик фильма «Отряд самоубийц»
 
Сериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм
 
Кино Бокс-офис России и СНГ за 11–14 февраля — рекорды «Дэдпула»
 
Кино Трейлер фильма «Сотрясение»
 
Кино «Защитники» — азиатские постеры
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 123: Стихи в лифте
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика