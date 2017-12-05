«Хорошие девочки» — трейлер

Телеканал NBC выкатил полноценный трейлер многосерийной комедии «Хорошие девочки» с Кристиной Хендрикс («Безумцы»), Реттой («Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман («Замедленное развитие») в главных ролях. Происходящее выглядит как минимум забавным — по крайней мере, в рамках трёхминутного видеоролика.

Сериал повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время брать инициативу в собственные руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.

В сериале снимаются Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард и другие.

Главным сценаристом значится создатель проекта Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки»). Она же числится исполнительным продюсером сериала вместе с Джаннин Реншоу и Дином Паризо («В поисках галактики»). Производственный процесс курирует студия Universal Television.

Премьера комедии запланирована на 26 февраля.