Marvel Entertainment сообщает, что второй сезон супергеройского боевика «Железный кулак» расширил свой актёрский состав за счёт Элис Ив (фильмы «Стартрек: Возмездие», «Слишком крута для тебя», сериал «Красавцы»). Глава Marvel TV Джеф Лоэб и новый шоураннер проекта Рэйвен Метцнер («Сонная Лощина») с восторгом отзываются о возможности поработать с актрисой.

Правда, кого именно сыграет Элис Ив в продолжении истории, пока не сообщается — детали роли держатся в строгом секрете. Однако на прошлой неделе один из зарубежных порталов добыл информацию с описанием персонажа второго сезона по имени Таня Паркер, которая по своим характеристикам соответствует марвеловской злодейке Тане Адриан, известной также как Леди Горгона. Вероятнее всего, Ив сыграет именно её.

Главный герой экранизации популярного комикса — Дэниел Рэнд (Финн Джонс), вернувшийся в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия. Годы, проведённые вдалеке от родины, были полны опасных испытаний и обучения боевым искусствам, и теперь в образе Железного кулака Дэниел вступает в битву со злом и беззаконием на родной земле.

Во втором сезоне задействованы Джессика Хенвик, Симон Миссик, Том Пелфри, Джессика Строуп и Саша Дхаван. Съёмки продолжения начнутся на следующей неделе.