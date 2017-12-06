«Чёрное зеркало» — трейлер и постер эпизода USS Callister

Собственным трейлером обзавёлся ещё один примечательный эпизод четвёртого сезона многосерийной антологии «Чёрное зеркало». Дата выхода свежей телеглавы сборника на Netflix по-прежнему не раскрывается.

Судя по видеоролику, эпизод под заголовком USS Callister представляет собой некое переосмысление «Стартрека», где всё до странности привычно — команда космического судна выполняет очередную миссию под руководством опытного капитана. Но хоть трейлер этого и не демонстрирует, в какой-то момент всё обязательно пойдёт кувырком. На это намекает как минимум то, что персонаж Кристин Милиоти явно чувствует себя не в своей тарелке.

Режиссёром серии числится Тоби Хэйнс («Шерлок»). В эпизоде наряду с Милиоти снимаются Джесси Племонс («Фарго»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»), Михаэла Коэл.

Основным сценаристом и исполнительным продюсером антиутопической антологии о жизни в мире высокотехнологичных гаджетов выступает Чарли Брукер. Пост шоураннера занимает Аннабель Джонс.

И постер: