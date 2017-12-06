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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:

Нил Кросс завершил сценарий пятого сезона «Лютера»

В июне телеканал BBC сделал благое дело, заказав съёмки пятого сезона полюбившегося публике криминального детектива «Лютер», и с тех пор новостей о проекте не поступало. Зато теперь создатель и единоличный сценарист сериала Нил Кросс готов поделиться кое-какими сведениями о продолжении.

Оказывается, работа над сценарием пятого сезона была завершена буквально на днях, а исполнитель титульной роли Идрис Эльба, невзирая на перманентную занятость в кинопроектах, уже полностью готов к возвращению на съёмочную площадку сериала.

Мрачная криминальная драма повествует о лондонском детективе Джоне Лютере (Эльба), работающем в отделе по расследованию тяжких и серийных преступлений. Лютер невероятно хорош в своём деле, но из-за одержимости работой и трудностей в личной жизни сам нередко ходит по краю и способен на противозаконные поступки. Однако это и делает детектива Лютера одним из лучших в профессии.

Начался этап препродакшена и кастинга, а съёмки четырёхсерийного продолжения стартуют в январе. Есть вероятность, что пятый сезон покажут уже к концу следующего года.

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