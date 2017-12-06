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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

CBS All Access официально перезапускает «Сумеречную зону»

В начале ноября глава CBS Лесли Мунвс заявил, что потоковый сервис CBS All Access договаривается о перезапуске культовой телеантологии «Сумеречная зона». Переговоры успешно завершились, и запуск в разработку ребута анонсирован официально. Процесс возрождения телевизионной классики возглавил Джордан Пил («Прочь»).

Знаменитый сборник теленовелл Рода Серлинга выходил на канале CBS с 1959 по 1964 годы. Оригинальную постановку и её более поздние выпуски характеризуют жанровое разнообразие (драма, фэнтези, триллер, научная фантастика, ужасы), наличие неожиданных сюжетных поворотов и развязок, затрагивание различных философских тем и серьёзный взгляд на фантастику в целом.

Вместе с Пилом над перезапуском будут трудиться Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова») и Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис», «Звёздные войны: Повстанцы»). Производственный процесс курируют CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.

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Сумеречная зона (1985)
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