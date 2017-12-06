«Изменённый углерод» — промо-ролик

Netflix опубликовал динамичный промо-ролик десятисерийного фантастического боевика «Изменённый углерод» — экранизации одноимённого романа в стиле киберпанк за авторством Ричарда Моргана. В коротком полуминутном видео успели показать всех главных героев действа.

На дворе XXV век. Человечество изобрело способ оцифровки сознания, которое отныне можно пересаживать из тела в тело — технологический аналог бессмертия. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на пятьсот лет, но обретает шанс на новую жизнь на Земле. Для этого Ковачу предстоит расследовать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Помимо Киннамана в основном актёрском составе значатся Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн и Леонардо Нам, которых можно увидеть в промо-ролике.

Основным сценаристом и шоураннером проекта выступает Лаэта Калогридис («Аватар»). Первую серию срежиссировал небезызвестный Мигель Сапочник («Игра престолов»).

Дата выхода проекта уже известна — первый сезон выйдет на Netflix 2 февраля.