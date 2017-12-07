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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Объявлен список номинантов Critics’ Choice Television Awards 2018

Профессиональные ценители телеискусства в который раз готовятся назвать своих фаворитов — Ассоциация телевизионных журналистов США объявила список номинантов ежегодной премии «Выбор телевизионных критиков» (Critics’ Choice Television Awards). Двадцать третья церемония награждения лауреатов состоится 11 января.

По количеству номинаций лидирует вездесущий потоковый сервис Netflix — у него их целых 20 штук, следом за ним расположился премиальный кабельный канал HBO с 15 номинациями.

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Лучший актёр второго плана в комедийном сериале:

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Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:

Лучший актёр второго плана в телефильме или мини-сериале:

Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале:

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