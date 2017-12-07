Объявлен список номинантов Critics’ Choice Television Awards 2018

Профессиональные ценители телеискусства в который раз готовятся назвать своих фаворитов — Ассоциация телевизионных журналистов США объявила список номинантов ежегодной премии «Выбор телевизионных критиков» (Critics’ Choice Television Awards). Двадцать третья церемония награждения лауреатов состоится 11 января.
По количеству номинаций лидирует вездесущий потоковый сервис Netflix — у него их целых 20 штук, следом за ним расположился премиальный кабельный канал HBO с 15 номинациями.
Лучший драматический сериал:
- «Американские боги» (Starz)
- «Корона» (Netflix)
- «Игра престолов» (HBO)
- «Рассказ служанки» (Hulu)
- «Очень странные дела» (Netflix)
- «Это мы» (NBC)
Лучший комедийный сериал:
- «Теория Большого взрыва» (CBS)
- «Черноватый» (ABC)
- «Блеск» (Netflix)
- «Невероятная миссис Мэйзел» (Amazon)
- «Американская семейка» (ABC)
- «Патриот» (Amazon)
Лучший мини-сериал:
- «Американский вандал» (Netflix)
- «Большая маленькая ложь» (HBO)
- «Фарго» (FX)
- «Вражда» (FX)
- «Безбожник» (Netflix)
- «Долгая дорога домой» (National Geographic)
Лучший анимационный сериал:
- «Спецагент Арчер» (FX)
- «Закусочная Боба» (FOX)
- «Конь БоДжек» (Netflix)
- «Денжер и яйца» (Amazon)
- «Рик и Морти» (Adult Swim)
- «Симпсоны» (FOX)
Лучший актёр в драматическом сериале:
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Пол Джаматти, «Миллиарды»
- Фредди Хаймор, «Мотель Бейтсов»
- Иэн Макшейн, «Американские боги»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Лив Шрайбер, «Рэй Донован»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Катрина Балф, «Чужестранка»
- Кристин Барански, «Борьба за справедливость»
- Клэр Фой, «Корона»
- Татьяна Маслани, «Тёмное дитя»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Робин Райт, «Карточный домик»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале:
- Бобби Каннавале, «Мистер Робот»
- Азия Кейт Диллон, «Миллиарды»
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
- Делрой Линдо, «Борьба за справедливость»
- Майкл Маккин, «Лучше звоните Солу»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:
- Джиллиан Андерсон, «Американские боги»
- Эмилия Кларк, «Игра престолов»
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Каш Джамбо, «Борьба за справедливость»
- Марго Мартиндейл, «Хитрый Пит»
- Крисси Мец, «Это мы»
Лучший актёр в комедийном сериале:
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
- Хэнк Азария, «Брокмайр»
- Тед Дэнсон, «Хорошее место»
- Томас Миддлдитч, «Кремниевая долина»
- Рэндолл Парк, «Трудности ассимиляции»
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Кристен Белл, «Хорошее место»
- Элисон Бри, «Блеск»
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Саттон Фостер, «Юная»
- Элли Кемпер, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Констанс Ву, «Трудности ассимиляции»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале:
- Титус Бёрджесс, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Уолтон Гоггинс, «Завучи»
- Шон Хейс, «Уилл и Грейс»
- Марк Марон, «Блеск»
- Кумэйл Нанджиани, «Кремниевая долина»
- Эд О’Нил, «Американская семейка»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:
- Маим Бялик, «Теория Большого взрыва»
- Алекс Борштейн, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Бетти Гилпин, «Блеск»
- Дженифер Льюис, «Черноватый»
- Алессандра Мастронарди, «Мастер не на все руки»
- Рита Морено, «Живём сегодняшним днём»
Лучший актёр в телефильме или мини-сериале:
- Джефф Дэниелс, «Безбожник»
- Роберт Дениро, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
- Джек О’Коннелл, «Безбожник»
- Эван Питерс, «Американская история ужасов»
- Билл Пуллман, «Грешница»
- Джимми Татро, «Американский вандал»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:
- Джессика Бил, «Грешница»
- Алана Боден, «Я Элизабет Смарт»
- Кэрри Кун, «Фарго»
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
- Джессика Лэнг, «Вражда»
- Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»
Лучший актёр второго плана в телефильме или мини-сериале:
- Джонни Флинн, «Гений»
- Бенито Мартинес, «Американское преступление»
- Альфред Молина, «Вражда»
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
- Дэвид Тьюлис, «Фарго»
- Стэнли Туччи, «Вражда»
Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале:
- Джуди Дэвис, «Вражда»
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
- Джеки Хоффман, «Вражда»
- Реджина Кинг, «Американское преступление»
- Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Мэри Элизабет Уинстэд, «Фарго»