По информации издания Variety, производственная компания Universal Cable Productions запускает в разработку многосерийную экранизацию классического романа Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (Slaughterhouse-Five, or The Children’s Crusade), увидевшего свет в 1969 году.

Главный герой истории — американский солдат Билли Пилигрим, нелепый, робкий и апатичный парень. Сатирический роман с нелинейным сюжетом описывает похождения Пилигрима на войне и печально известную бомбардировку Дрездена, произведшую неизгладимое впечатление на протагониста. Трагедия искалечила психику Пилигрима, сделав его заложником посттравматического синдрома. В повествование вплетены фантастические мотивы — похищение главного героя инопланетянами.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Патрик Макманус («Марко Поло», «Хэппи!»). Он же числится исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»), Джоном Брауном и Брэдли Йоновером. Каналом трансляции проект пока не обзавёлся.