Кристен Риттер спродюсирует сверхъестественную комедию про охотника на демонов

Телеканал Pop заказал пилотный эпизод получасовой сверхъестественной комедии «Демоны Дориана Ганна» (The Demons of Dorian Gunn) от звезды телевселенной Marvel Кристен Риттер («Джессика Джонс», «Защитники»).

В центре истории — опальный светский лев Дориан Ганн, внезапно обнаруживший, что происходит из древнего рода охотников на демонов. Теперь он вынужден бросить свою сытую ленивую жизнь, дабы защитить человечество от монстров, в любой момент готовых вырваться из преисподней.

Риттер обещает свежий и забавный сценарий, который напишут талантливые (по её словам) новички Эван Гринспун и Брэндон Скотт Джонс. В исполнительных продюсерах также значатся коллеги по «Луи» Тони Хернандес и Лилли Барнс. Съёмки начнутся в Нью-Йорке после Нового года.