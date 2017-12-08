 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Киносети «Синема парк» и «Формула кино» не смогут продавать онлайн-билеты на «Звёздные войны: Последних джедаев» Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 58: Naughty Dog Гавайи и министр юстиции Бельгии назвали лутбоксы азартными играми, будут работать над их регулированием Рецензия и отзывы на игру Star Wars Battlefront II Создатель «Рейда» и «Рейда 2» Гарет Эванс работает над сериалом для Cinemax
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Marvel анонсировала свежий анимационный франчайз Marvel Rising

Компания Marvel Entertainment объявила о запуске свежего кроссплатформенного анимационного франчайза под названием Marvel Rising, который представит супергероев вселенной нового поколения.

В состав команды молодых борцов с несправедливостью вошли Гвен Стейси (Призрачный паук), Дейзи Джонсон (Дрожь), Данте Пертуз (Инферно), Виктор Кол (Изгнанник), Камала Хан (Мисс Марвел), Дорин Грин (Девушка-белка), Америка Чавес, Рэйшон Лукас (Патриот), Кэрол Денверс (Капитан Марвел), а также пёс-телепорт Локджо и белка Типпи-То.

Франчайз стартует с показа в следующем году шестисерийного выпуска четырёхминутных анимационных короткометражек. Вторым шагом станет выход полнометражного мультфильма Marvel Rising: Secret Warriors, где Мисс Марвел, Девушка-белка, Дрожь, Патриот, Инферно и Америка Чавес будут воевать с общим врагом. Дистрибьюторы контента и платформы трансляции объявят чуть позже.

Озвучивать персонажей — героев, злодеев и группу поддержки — будут Дав Кэмерон, Хлоя Беннет, Тайлер Пози, Бу Бу Стюарт, Кэтрин Хавари, Милана Вайнтруб, Сьерра Рамирес, Камиль Макфэдден, Скай Джексон, Ким Рэйвер, Минг-На Вен, Стивен Уэбер, Ди Брэдли Бейкер и другие.

Исполнительными продюсерами мультфильма выступают Джо Кесада («Сорвиголова», «Агенты Щ.И.Т.»), Дэн Бакли («Люк Кейдж», «Джессика Джонс»), Корт Лэйн («Стражи галактики»), Эрик Радомски («Великий Человек-паук») и Стэн Ли. Сценаристом анимационной полнометражки и короткометражных выпусков значится Мэргрид Скотт. Режиссирует Альфред Гимено.

Анонс запуска нового франчайза снабдили видеороликом с актёрами озвучивания и авторами:

И постером:

Постеры сериала Marvel Rising
7 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Вся правда о «Карателе»
 
Уилсон Бетел получил роль в третьем сезоне «Сорвиголовы»
 
CBS All Access официально перезапускает «Сумеречную зону»

Тоже интересно

 
Кино Ченнинг Татум — Гамбит на десятилетку
 
Кино Телеролик фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Билл Мюррей сыграл в новых «Охотниках за привидениями»
 
«Утиные истории» — трейлер
 
Кино Непоколебимая вера Сигурни Уивер в «Чужого 5» Нила Бломкампа
 
Телеовощи. Выпуск 68: Исповедь пони*ба и волшебные звёздочки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика