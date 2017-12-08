Marvel анонсировала свежий анимационный франчайз Marvel Rising

Компания Marvel Entertainment объявила о запуске свежего кроссплатформенного анимационного франчайза под названием Marvel Rising, который представит супергероев вселенной нового поколения.

В состав команды молодых борцов с несправедливостью вошли Гвен Стейси (Призрачный паук), Дейзи Джонсон (Дрожь), Данте Пертуз (Инферно), Виктор Кол (Изгнанник), Камала Хан (Мисс Марвел), Дорин Грин (Девушка-белка), Америка Чавес, Рэйшон Лукас (Патриот), Кэрол Денверс (Капитан Марвел), а также пёс-телепорт Локджо и белка Типпи-То.

Франчайз стартует с показа в следующем году шестисерийного выпуска четырёхминутных анимационных короткометражек. Вторым шагом станет выход полнометражного мультфильма Marvel Rising: Secret Warriors, где Мисс Марвел, Девушка-белка, Дрожь, Патриот, Инферно и Америка Чавес будут воевать с общим врагом. Дистрибьюторы контента и платформы трансляции объявят чуть позже.

Озвучивать персонажей — героев, злодеев и группу поддержки — будут Дав Кэмерон, Хлоя Беннет, Тайлер Пози, Бу Бу Стюарт, Кэтрин Хавари, Милана Вайнтруб, Сьерра Рамирес, Камиль Макфэдден, Скай Джексон, Ким Рэйвер, Минг-На Вен, Стивен Уэбер, Ди Брэдли Бейкер и другие.

Исполнительными продюсерами мультфильма выступают Джо Кесада («Сорвиголова», «Агенты Щ.И.Т.»), Дэн Бакли («Люк Кейдж», «Джессика Джонс»), Корт Лэйн («Стражи галактики»), Эрик Радомски («Великий Человек-паук») и Стэн Ли. Сценаристом анимационной полнометражки и короткометражных выпусков значится Мэргрид Скотт. Режиссирует Альфред Гимено.

Анонс запуска нового франчайза снабдили видеороликом с актёрами озвучивания и авторами:

И постером: