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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FX превратит подкаст «Добро пожаловать в Найт Вэйл» в сериал

Кабельный канал FX совместно с продюсерской компанией Sony Pictures Television запускают в разработку мистический триллер «Добро пожаловать в Найт Вэйл». Проект является экранизацией одноимённого популярного подкаста и книжной серии.

Стартовавший в 2012 году подкаст за авторством Джозефа Финка и Джеффри Крэйнора выходит два раза в месяц в виде радиопередачи для вымышленного городка Найт Вэйл где-то на юго-западе США. Ведущие рассказывают новости, прогноз погоды, сообщают о культурных событиях, зачитывают рекламу и объявления, а также передают сводки из местной полиции, которой частенько приходится сталкиваться с таинственными событиями, происходящими в городке, вроде огней в небе, мистических незнакомцев с неизведанными способностями и всё в таком духе.

Сценарий доверили писать Дженнифер Хатчинсон («Лучше звоните Солу»). Она же числится исполнительным продюсером сериала наряду с авторами подкаста и книг. Производством заведует Sony Pictures Television.

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Добро пожаловать в Найт Вэйл
 18 ноябряFX превратит подкаст Crimetown в сериал 17 ноября«Ты — воплощение порока» завершится пятым сезоном 15 ноября«Доверие» — тизер
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