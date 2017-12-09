 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Объявлены победители The Game Awards 2017 Розыгрыш дисков с игрой Star Wars Battlefront II для PS4 Новые игры декабря 2017: Xenoblade Chronicles 2, Seven, SpellForce 3, Finding Paradise Интервью: Seven: The Days Long Gone Рецензия и отзывы на аниме «Обитель зла: Вендетта»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

HBO одарил «Большую маленькую ложь» вторым сезоном и новым режиссёром

Кабельный канал HBO разродился-таки официальным заказом на съёмки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». Уже известно, что Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей») не вернётся в режиссёрское кресло, ибо посчитал свою задачу выполненной. Ему на смену пришла Андреа Арнольд («Очевидное», «Я люблю Дика»).

Многосерийная драма по роману-бестселлеру Лианы Мориарти повествует о жизни нескольких семей в одном прибрежном городке за несколько месяцев до произошедшей там трагедии — таинственного убийства на благотворительном школьном балу.

Своё участие во втором сезоне уже подтвердили Николь Кидман и Риз Уизерспун. Ожидается, что вскоре подтянется и остальной актёрский состав успешного проекта.

Сценарием семисерийного продолжения занимается Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес»). Валле, Арнольд, Уизерспун и Кидман значатся исполнительными продюсерами сериала.

+ Обсудить
Темы
 
Большая маленькая ложь
 4 декабря«Барри» — трейлер 4 декабря«Здесь и сейчас» — тизер 1 декабряГендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Объявлен список номинантов Critics’ Choice Television Awards 2018
 
Объявлены номинанты на премию WGA Awards 2018
 
Второму сезону сериала «Большая маленькая ложь» быть

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 94: Организация «Не идиоты»
 
Кино «Звёздные войны: Эпизод VIII» будет мрачнее «Пробуждения Силы»
 
Аниме Лучшее аниме лета 2016 года
 
Кино И не стало десяти негритят
 
Кино Трейлер фильма «Наёмница»
 
Кино «Прибытие» — постеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика