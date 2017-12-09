HBO одарил «Большую маленькую ложь» вторым сезоном и новым режиссёром

Кабельный канал HBO разродился-таки официальным заказом на съёмки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». Уже известно, что Жан-Марк Валле («Далласский клуб покупателей») не вернётся в режиссёрское кресло, ибо посчитал свою задачу выполненной. Ему на смену пришла Андреа Арнольд («Очевидное», «Я люблю Дика»).

Многосерийная драма по роману-бестселлеру Лианы Мориарти повествует о жизни нескольких семей в одном прибрежном городке за несколько месяцев до произошедшей там трагедии — таинственного убийства на благотворительном школьном балу.

Своё участие во втором сезоне уже подтвердили Николь Кидман и Риз Уизерспун. Ожидается, что вскоре подтянется и остальной актёрский состав успешного проекта.

Сценарием семисерийного продолжения занимается Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес»). Валле, Арнольд, Уизерспун и Кидман значатся исполнительными продюсерами сериала.