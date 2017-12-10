«Джессика Джонс» — тизер второго сезона с датой выхода

Вероятно, никто столь скоро анонса и не ждал, а он состоялся — потоковый сервис Netflix выкатил тизер второго сезона «Джессики Джонс» с датой выхода. День премьеры подобран идеально — продолжение супергеройской драмы стартует 8 марта.

Повествование сосредоточится на постепенном освобождении главной героини от психологических травм прошлого на пути к налаживанию личной жизни и карьеры частного детектива. Правда, если верить тизеру, алкоголь мисс Джонс продолжает глушить в неограниченных количествах, будто её ПТСР и другие проблемы никуда и не думали деваться.

Во втором сезоне «Джессики Джонс» помимо исполнительницы титульной роли Кристен Риттер снимаются Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Дэвид Теннант, Джанет Мактир, Леа Гибсон, Дж. Р. Рамирес и другие.

Шоураннер сериала — Мелисса Розенберг («Декстер»). Она же выступает исполнительным продюсером наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом.