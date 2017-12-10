Новости сериалов — лучшее за неделю

Дэнни Мастерсон покинул ситком «Ранчо» из-за обвинений в изнасилованиях — третий сезон обойдётся без его участия.
Многосерийному «Ведьмаку» подыскали шоураннера — ответственный пост заняла сценаристка и продюсер «Сорвиголовы».
«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода — экранизация романа Ричарда Моргана выходит в феврале.
К съёмкам укороченного шестого сезона «Карточного домика» вернутся в следующем году — центральным персонажем станет Клэр Андервуд.
Marvel анонсировала свежий анимационный франчайз Marvel Rising — команда объединит молодых суперегероев в борьбе со злом.
«Джессика Джонс» — тизер второго сезона с датой выхода — продолжение отлично подгадало с днём премьеры.
«Террор» — тизер с датой выхода — зрелищный триллер выходит на телеэкраны в конце марта.
Элис Ив сыграет во втором сезоне «Железного кулака» — ходят слухи, что она перевоплотится в основного антагониста главного героя.
Нил Кросс завершил сценарий пятого сезона «Лютера» — к съёмкам приступают уже в январе.