Новые сериалы 11–17 декабря

Сезон 4

TNT

Сериал снят по мотивам серии фильмов «Библиотекарь», повествующей о Флинне Карсене, который узнаёт, что его миссия — охранять магические артефакты в старинной библиотеке. Он вербует четырёх обычных людей, собирая команду по борьбе с тёмной магией и древними заговорами. Под его руководством команда научится самозащите и боевым приёмам, чтобы отправиться на поиски загадочных артефактов и спасти их от злодеев, желающих захватить мир.