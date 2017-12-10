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Новые сериалы 11–17 декабря

Близятся праздничные дни, а это почти наверняка знаменует некоторое затишье в сериальном мире. Большинство проектов с эфирных каналов уходит на зимний хиатус, а количество новичков в эфире снижается до минимума. Третья неделя декабря ознаменуется выходом единственной новинки — комедийного боевика от Amazon «Жан-Клод Ван Джонсон». А ещё на малые экраны вернутся «Библиотекари» от TNT, вторая половина второго сезона ситкома «Ранчо» и мультфильм «Охотники на троллей» от Netflix.

Среда, 13 декабря

 
Сезон4
TNT
Библиотекари Librarians

боевик, комедия, приключения, фэнтези

В ролях Ноа Уайли, Джейн Куртин, Ребекка Ромейн, Кристиан Кэйн, Боб Ньюхарт, Лесли-Энн Брандт

Создатель Джон Роджерс

Сериал снят по мотивам серии фильмов «Библиотекарь», повествующей о Флинне Карсене, который узнаёт, что его миссия — охранять магические артефакты в старинной библиотеке. Он вербует четырёх обычных людей, собирая команду по борьбе с тёмной магией и древними заговорами. Под его руководством команда научится самозащите и боевым приёмам, чтобы отправиться на поиски загадочных артефактов и спасти их от злодеев, желающих захватить мир.

Видео

 
Конец сезона3
USA Network
Мистер Робот Mr. Robot

триллер

В ролях Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Портия Даблдэй, Мартин Вальстрём, Сунита Мани

Создатель Сэм Эсмейл

Третий сезон технотриллера завершится десятым эпизодом под названием shutdown -r. Кабельный канал USA Network пока не сообщал, будет ли продлевать сериал.

Видео

Пятница, 15 декабря

 
Премьера+
Amazon
Жан-Клод Ван Джонсон Jean-Claude Van Johnson

боевик, комедия

В ролях Жан-Клод Ван Дамм, Кэт Фостер, Филисия Рашад, Моисей Ариас, Бар Пали, Тим Пепер

Создатель Дэйв Каллахэм

Сериал попытается убедить зрителя в том, что под фамилией Ван Дамм скрывается спецагент Джонсон, использующий личину актёра боевиков в качестве прикрытия для участия в тайных операциях. Своё очередное задание протагонист выполняет, снимаясь в экшен-версии «Приключений Гекльберри Финна».

Видео

 
Сезон2
Netflix
Охотники на троллей Trollhunters

анимация, фэнтези, приключения

В ролях Рон Перлман, Келси Грэммер, Стивен Юн, Чарли Сакстон, Анжелика Хьюстон, Джонатан Хайд

Создатель Гильермо дель Торо

История поветсвует о двух лучших друзьях, которые однажды обнаруживают, что прямо под их родным городом существует целый мир, населённый фантастическими существами — злыми и добрыми троллями.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Ранчо The Ranch

комедия

В ролях Эштон Кутчер, Дэнни Мастерсон, Сэм Эллиотт, Дебра Уингер, Уолтер Грант III, Грэйди Ли Ричмонд

Создатель Дон Рио, Джим Паттерсон

События разворачиваются на одном из ранчо в Колорадо. Главный герой в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после завершения своей карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом вести семейный бизнес.

Видео

 
Конец сезона2
FOX
Изгоняющий дьявола The Exorcist

ужасы, триллер

В ролях Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Зулейха Робинсон, Джон Чо, Брианна Хильдебранд, Джина Дэвис

Создатель Джереми Слэйтер

Десятая серия под заголовком Unworthy станет заключительной для мистического триллера про экзорцистов. Телеканал FOX ещё не вынес официальный вердикт сериалу.

Видео

Суббота, 16 декабря

 
Конец сезона2
BBC America
Холистическое детективное агентство Дирка Джентли Dirk Gently's Holistic Detective Agency

детектив, комедия

В ролях Сэмюел Барнетт, Элайджа Вуд, Аарон Дуглас, Дастин Миллиган, Фиона Дуриф, Ханна Маркс

Создатель Макс Лэндис

Второй сезон красочного безумия под бдительным присмотром Макса Лэндиса завершится десятым эпизодом Nice Jacket. Кабельный канал BBC America пока не решил, как поступить с проектом дальше.

Видео

 
Конец сезона2
TNT
Хорошее поведение Good Behavior

драма, криминал

В ролях Мишель Докери, Хуан Диего Ботто, Фред Остин, Мэри Остин, Найлз Стил, Терри Кинни

Создатель Чад Ходж, Блейк Крауч

Десятый эпизод под названием Letty Raines, in the Mansion, With the Gun завершит второй сезон криминальной драмы. Кабельный канал TNT пока не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы сериала.

Видео

 
Конец сезона2
TBS
В поиске Search Party

комедия, мистика

В ролях Алия Шокат, Джон Рано, Джон Рейнольдс, Мередит Хагнер, Джон Эрли, Брэндон Майкл Холл

Создатель Сара-Вайолет Блисс, Чарльз Роджерс, Майкл Шоуолтер

Второй сезон комедийного сериала завершится сдвоенным эпизодом Frenzy / Psychosis. Кабельный канал TBS пока не решил, стоит ли продлевать проект.

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