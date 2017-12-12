В работу запущен англоязычный стимпанк-вестерн франко-итальянского производства

Итальянская производственная компания Palomar, недавно умудрившаяся заманить Руперта Эверетта и Джона Туртурро в новую многосерийную адаптацию «Имени розы» Умберто Эко, решила замахнуться на жанр стимпанк-вестерна.

Восьмисерийный «Грязный чёрный мешок» (That Dirty Black Bag) поведает о диком, выжженном солнцем, пустынном мире с иссякшими ресурсами, где каждый день приходится вести борьбу за выживание, в котором два человека столкнутся в жестокой схватке.

Сериал будет англоязычным, так что, вероятно, и для него найдут не менее именитых голливудских актёров.

Проектом займутся режиссёр Мауро Арагони, а также сценаристы Марчелло Иццо и Сильвиа Эбреуль. Тяготы производственного процесса Palomar разделит с французской компанией Federation Entertainment («Марсель»).