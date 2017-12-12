Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Официально объявлены номинанты на 75-ю ежегодную премию «Золотой глобус». По числу номинаций который год подряд лидирует кабельный канал HBO, и не в первую очередь благодаря многосерийной драме «Большая маленькая ложь», отхватившей сразу шесть заявок на награду. Церемония чествования лауреатов состоится 7 января в Беверли-Хиллз.
Лучший драматический сериал:
- «Корона», (Netflix)
- «Игра престолов», (HBO)
- «Рассказ служанки», (Hulu)
- «Очень странные дела», (Netflix)
- «Это мы», (NBC)
Лучший комедийный сериал:
- «Черноватый», (ABC)
- «Невероятная миссис Мэйзел», (Amazon)
- «Мастер не на все руки», (Netflix)
- «Смилф», (Showtime)
- «Уилл и Грейс», (NBC)
Лучший мини-сериал или телефильм:
- «Большая маленькая ложь», (HBO)
- «Фарго», (FX)
- «Вражда», (FX)
- «Грешница», (USA Network)
- «Вершина озера», (SundanceTV)
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Катрина Балф, «Чужестранка»
- Клэр Фой, «Корона»
- Мэгги Джилленхол, «Двойка»
- Кэтрин Лэндгроф, «13 причин почему»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Памела Адлон, «Перемены»
- Элисон Бри, «Блеск»
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Иса Рэй, «Белая ворона»
- Фрэнки Шоу, «Смилф»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Джессика Бил, «Грешница»
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
- Джессика Лжнг, «Вражда»
- Сьюзен Сарандон, «Вражда»
- Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Крисси Мец, «Это мы»
- Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Шейлин Вудли, «Большая маленькая ложь»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Фрэдди Хаймор, «Хороший доктор»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Лив Шрайбер, «Рэй Донован»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
- Кевин Бэйкон, «Я люблю Дика»
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»
- Эрик Маккормак, «Уилл и Грейс»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Роберт Дениро, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Джуд Лоу, «Молодой Папа»
- Кайл Маклахлен, «Твин Пикс»
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
- Джеффри Раш, «Гений»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
- Альфред Молина, «Вражда»
- Кристиан Слэйтер, «Мистер Робот»
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
- Дэвид Тьюлис, «Фарго»