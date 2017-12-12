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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Официально объявлены номинанты на 75-ю ежегодную премию «Золотой глобус». По числу номинаций который год подряд лидирует кабельный канал HBO, и не в первую очередь благодаря многосерийной драме «Большая маленькая ложь», отхватившей сразу шесть заявок на награду. Церемония чествования лауреатов состоится 7 января в Беверли-Хиллз.

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

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Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

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 7 декабряОбъявлен список номинантов Critics’ Choice Television Awards 2018 8 декабряОбъявлены номинанты на премию WGA Awards 2018
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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