Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Официально объявлены номинанты на 75-ю ежегодную премию «Золотой глобус». По числу номинаций который год подряд лидирует кабельный канал HBO, и не в первую очередь благодаря многосерийной драме «Большая маленькая ложь», отхватившей сразу шесть заявок на награду. Церемония чествования лауреатов состоится 7 января в Беверли-Хиллз.

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

Лучший мини-сериал или телефильм:

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):