Amazon объявил дату выхода четвёртого сезона «Моцарта в джунглях» — 16 февраля музыкальная драмеди вернётся на телеэкраны. А ещё потоковый сервис опубликовал полноценный трейлер продолжения. Судя по всему, четвёртый сезон будет сосредоточен на попытках главной героини Хейли, таки покорившей сердце гениального Родриго, достичь вершин профессионального мастерства и стать дирижёром.

Многосерийная экранизация мемуаров Блэр Тиндалл «Моцарт в джунглях: Секс, наркотики и классическая музыка» с юмором повествует о личной и профессиональной жизни исполнителей Нью-Йоркского филармонического оркестра.

В сериале задействованы Гаэль Гарсиа Берналь, Лола Кёрк, Саффрон Берроуз, Малкольм Макдауэлл, Бернадетт Питерс и Ханна Данн. Исполнительными продюсерами проекта выступают Роман Коппола, Джейсон Шварцман, Пол Вайц и Уилл Грэм.